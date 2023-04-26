Офис Зеленского обвинил Запад в утрате Украиной ядерного оружия
Подоляк: Политика США и стран Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия
Политика стран Запада во главе с США, которая в своё время вынудила Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту на Украине. С такой претензией выступил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.
"США вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе", — написал он в "Твиттере".
Подоляк назвал такую политику "ошибочной" и отметил, что она была якобы неверно истолкована, в результате чего и случился вооружённый конфликт. По его мнению, единственный способ обеспечить мир в Европе заключается во вступлении Украины в НАТО.
Напомним, на Украине постоянно говорят о необходимости разместить на своей территории ядерные ракеты. В феврале прошлого года президент страны Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия. А на сайте главы государства недавно была опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение Украины ядерные боеголовки.
ТАСС / Андрей Ратмиров