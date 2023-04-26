Офис Зеленского обвинил Запад в утрате Украиной ядерного оружия

Политика стран Запада во главе с США, которая в своё время вынудила Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту на Украине. С такой претензией выступил советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

"США вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе", — написал он в "Твиттере".