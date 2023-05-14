"Твоему лицемерию недолго осталось": В Сети пришли в ярость из-за поездки Зеленского в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский в "Твиттере" поблагодарил власти Италии за поддержку. По итогам встречи с главой страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском он опубликовал пост, в котором объявил об увеличении помощи. Однако в ответ посыпались разгневанные комментарии от пользователей.

"Я благодарен политическому руководству Италии и всем итальянцам, которые помогают нам и поддерживают Украину в нашей борьбе за европейский образ жизни", — написал украинский лидер.

Пользователи же скептически восприняли слова Зеленского. Одни назвали его худшим актёром на свете, другие — мошенником, третьи сочли поездку украинского президента в Италию "турне попрошайки". Кто-то даже подчеркнул, что Зеленский постоянно в одной и той же одежде, говорит одинаковые речи, при этом не меняются и его требования.

"Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось", — прокомментировал один из пользователей заявление Зеленского.

"Ты правильно сказал — "политическое решение", так как мнение большинства прямо противоположное. Пожалуйста, убирайся отсюда как можно скорее, тебе здесь не рады", — написал другой.