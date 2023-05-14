В США рассказали о планировании Зеленским атак на территории России
WP: Утечка из Пентагона вскрыла планы Зеленского атаковать российские земли
Украинский лидер Владимир Зеленский при закрытых дверях обсуждал нанесение атак на российские земли, а также подрыв трубопровода "Дружба". Об этом передаёт The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, которые попали в Сеть после утечки.
По данным разведки США, личная переписка Зеленского с военным командованием доказывает факт планирования данных атак. Из документов следует, что Киев хоть и обещал не задействовать западное оружие для ударов по территории России, но на самом деле такие намерения были. В частности, украинский президент хотел бы использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия.
Предложение подорвать трубопровод "Дружба" украинский президент озвучил на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко в феврале этого года, сказано в материале. При описании этого разговора спецслужбы уточнили, что Зеленский был очень зол на Венгрию. Так, он заявлял, что Киев должен "просто взорвать трубопровод и разрушить промышленность" Венгрии, которая "в значительной степени зависит от российской нефти".
Ранее Лайф писал, что представители Пентагона не сообщили Зеленскому об утечке секретных документов в Сеть. Зеленский, по его собственным словам, узнал о происшествии из СМИ.
t.me / Zelenskiy / Official