Украинский лидер Владимир Зеленский при закрытых дверях обсуждал нанесение атак на российские земли, а также подрыв трубопровода "Дружба". Об этом передаёт The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, которые попали в Сеть после утечки.

По данным разведки США, личная переписка Зеленского с военным командованием доказывает факт планирования данных атак. Из документов следует, что Киев хоть и обещал не задействовать западное оружие для ударов по территории России, но на самом деле такие намерения были. В частности, украинский президент хотел бы использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия.

Предложение подорвать трубопровод "Дружба" украинский президент озвучил на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко в феврале этого года, сказано в материале. При описании этого разговора спецслужбы уточнили, что Зеленский был очень зол на Венгрию. Так, он заявлял, что Киев должен "просто взорвать трубопровод и разрушить промышленность" Венгрии, которая "в значительной степени зависит от российской нефти".