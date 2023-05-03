"Плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

Представители Пентагона не сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об утечке секретных документов в Сеть. Как заявил президент Незалежной в интервью Washington Post, он узнал о происшествии из СМИ.

"Я заранее информацию от Белого дома или Пентагона не получал. У нас не было этой информации, лично я её не получал. Это определенно плохая история", — подчеркнул Зеленский.