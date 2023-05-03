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2 мая, 23:29

"Плохая история": Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных данных Пентагона из СМИ

WP: Зеленский заявил, что США не сообщили ему об утечке секретных документов

Представители Пентагона не сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об утечке секретных документов в Сеть. Как заявил президент Незалежной в интервью Washington Post, он узнал о происшествии из СМИ.

"Я заранее информацию от Белого дома или Пентагона не получал. У нас не было этой информации, лично я её не получал. Это определенно плохая история", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, данный прецедент серьёзно навредил репутации США. Как указывает газета, из-за слитых в сеть данных Пентагона назрел раскол в отношениях Киева и Вашингтона.

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Ранее Лайф писал, что в слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик Джек Тейшейра. По причине этой утечки Киев теперь скрывает от партнёров данные о наступлении.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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