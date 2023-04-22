ФБР допросило пользователей сервера в Discord, где появились секретные документы

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США допросили пользователей сервера в Discord, на котором появились секретные документы Пентагона. Об этом пишет газета Washington Post.

"ФБР говорило с друзьями Тейшейры, которые общались с ним на сервере в Discord", — сказано в сообщении издания.

Пользователей спросили, как они познакомились с Тейшейрой, в какие видеоигры вместе играли и есть ли на сервере иностранные граждане. Кроме того, по данным WP, ФБР изъяло электронные устройства как минимум одного из бывших участников группы. Как гласило негласное правило, документы не должны были выходить за пределы сервера.