ФБР допросило пользователей сервера в Discord, где появились секретные документы
WP: ФБР допросило пользователей сервера в Discord после утечки документов
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США допросили пользователей сервера в Discord, на котором появились секретные документы Пентагона. Об этом пишет газета Washington Post.
"ФБР говорило с друзьями Тейшейры, которые общались с ним на сервере в Discord", — сказано в сообщении издания.
Пользователей спросили, как они познакомились с Тейшейрой, в какие видеоигры вместе играли и есть ли на сервере иностранные граждане. Кроме того, по данным WP, ФБР изъяло электронные устройства как минимум одного из бывших участников группы. Как гласило негласное правило, документы не должны были выходить за пределы сервера.
По данным New York Times, "сливать" секретные данные Пентагона военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра начал в феврале 2022 года. Первый документ он опубликовал на сервере не менее чем за 48 часов до начала спецоперации России на Украине, заявив о готовящемся конфликте. Прекратил публиковать данные в этой группе он лишь в марте 2023 года.
Напомним, Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине, в которых якобы сообщается о состоянии ВСУ и подготовке бригад. Следователи считают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.