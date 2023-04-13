ФБР арестовало парня, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона
ФБР арестовало парня, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Обложка © Twittter / Cheryl Fiandaca
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало парня, который подозревается в утечке секретных данных Пентагона. Об этом заявил Fox News.
"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, штат Массачусетс", — говорится в публикации телеканала.
СМИ опубликовали фото, на котором арестованный поднял руки, а рядом с ним находятся вооружённые правоохранители.
Лайф уже писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции.