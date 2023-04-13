ФБР арестовало парня, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало парня, который подозревается в утечке секретных данных Пентагона. Об этом заявил Fox News.

"ФБР произвело арест и продолжает проводить санкционированные правоохранительные действия в жилом доме в Норт-Дайтон, штат Массачусетс", — говорится в публикации телеканала.