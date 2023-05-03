Киев скрывает данные о контрнаступлении от союзников из-за утечки в США

Киевские власти скрывают от стран-партнёров сроки и детали контрнаступления. Таким образом они пытаются предотвратить утечку секретной информации во избежание срыва операции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Киев не хочет делиться информацией о сроках операции, а также о расположении и численности войск, планируемых к переброске, по причине утечки секретных документов Пентагона в Сеть. В них содержались сведения о позициях ВСУ, запасах вооружений и потерях.

Украинская сторона пока ещё делится основными разведданными с Вашингтоном и теми государствами, которые отправляли ей вооружение, одновременно работая над предотвращением утечек. Собеседник издания сообщил, что некие подробности киевские власти всё же скрывают от своих партнёров.