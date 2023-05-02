Украинский посол раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление
Посол Украины в Британии: ВСУ не начинают контрнаступление из-за непогоды
ВСУ не начинают контрнаступление, поскольку на фронте сложились плохие погодные условия. Об этом рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
"Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам", — отметил он в беседе со Sky News.
Представитель украинской стороны также добавил, что никто не будет сообщать России точную дату и конкретное направление контрнаступления.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинскому контрнаступлению мешают продолжающиеся дожди. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ выходят на финишную прямую контрнаступления.
Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency