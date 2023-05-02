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2 мая, 11:04

Украинский посол раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление

Посол Украины в Британии: ВСУ не начинают контрнаступление из-за непогоды

ВСУ не начинают контрнаступление, поскольку на фронте сложились плохие погодные условия. Об этом рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

"Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам", — отметил он в беседе со Sky News.

Представитель украинской стороны также добавил, что никто не будет сообщать России точную дату и конкретное направление контрнаступления.

Полковник объяснил истинную цель заявлений Украины о контрнаступлении

Полковник объяснил истинную цель заявлений Украины о контрнаступлении

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинскому контрнаступлению мешают продолжающиеся дожди. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ выходят на финишную прямую контрнаступления.

Обложка ©

Getty Images / Viktor Koshkin / Anadolu Agency

Илья Суриков
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