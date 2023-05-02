Украинский посол раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление

ВСУ не начинают контрнаступление, поскольку на фронте сложились плохие погодные условия. Об этом рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

"Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам", — отметил он в беседе со Sky News.