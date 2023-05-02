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Регион
Опубликовано 2 мая 2023, 04:52
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Полковник объяснил истинную цель заявлений Украины о контрнаступлении

Эксперт Литовкин: ВСУ используют заявления о наступлении как психологическое оружие

Регулярные заявления украинских властей о скором контрнаступлении используются для психологического воздействия на Российскую армию. Как пояснил в беседе с Ura.ru полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин, на подобные сообщения бойцы ВС РФ не обращают внимания.

"Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую. Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнётся не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным", — подчеркнул эксперт.

По мнению полковника, на самом деле за подобного рода сообщениями скрывается неготовность ВСУ к наступлению, о чём свидетельствует нехватка личного состава, техники и снарядов. Более того, у украинской армии нет решающих видов оружия, в частности авиации.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.

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Unsplash

Оксана Попова
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