Полковник объяснил истинную цель заявлений Украины о контрнаступлении

Регулярные заявления украинских властей о скором контрнаступлении используются для психологического воздействия на Российскую армию. Как пояснил в беседе с Ura.ru полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин, на подобные сообщения бойцы ВС РФ не обращают внимания.

"Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую. Уже сложилась мифологема, которая призвана убедить людей, что контрнаступление начнётся не сегодня-завтра, что оно будет страшным, мощным", — подчеркнул эксперт.