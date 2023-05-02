Военный эксперт предрёк ВСУ сокрушительный провал в случае контрнаступления
Военный эксперт Михайлов: Контрнаступление ВСУ, если оно и состоится, провалится
Украинская армия выберет только одно направление для обещанного контрнаступления, однако в любом случае оно будет обречено на сокрушительный провал. Такую оценку в беседе с телеканалом "360" высказал военный эксперт Евгений Михайлов.
По его словам, украинских военных хорошо оснащают техникой, но хватит ли у них сил личного состава для наступления, остаётся под большим вопросом. Эксперты утверждают, что для контрудара ВСУ не хватит военных, напомнил Михайлов.
"Украинцы, на мой взгляд, не будут наступать на десяти направлениях — они выберут одну точку и попытаются хотя бы в этом направлении достичь успеха. Думаю, в ближайшее время, в мае, мы увидим, будет ли это контрнаступление. Если оно произойдёт, у меня нет сомнений, что оно будет безуспешным", — подчеркнул он.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.
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