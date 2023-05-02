Военный эксперт предрёк ВСУ сокрушительный провал в случае контрнаступления

Украинская армия выберет только одно направление для обещанного контрнаступления, однако в любом случае оно будет обречено на сокрушительный провал. Такую оценку в беседе с телеканалом "360" высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, украинских военных хорошо оснащают техникой, но хватит ли у них сил личного состава для наступления, остаётся под большим вопросом. Эксперты утверждают, что для контрудара ВСУ не хватит военных, напомнил Михайлов.

"Украинцы, на мой взгляд, не будут наступать на десяти направлениях — они выберут одну точку и попытаются хотя бы в этом направлении достичь успеха. Думаю, в ближайшее время, в мае, мы увидим, будет ли это контрнаступление. Если оно произойдёт, у меня нет сомнений, что оно будет безуспешным", — подчеркнул он.