Неожиданные откровения солдат ВСУ вызвали множество вопросов у стран Запада

Неготовность украинской армии к ранее анонсированному контрнаступлению вызвала множество вопросов у стран Запада на фоне многомиллиардной военной помощи. Как пишет Guardian, о низком уровне подготовки журналистам газеты сообщили сами бойцы ВСУ.

Корреспонденты пообщались с одним из украинских командиров, чьё подразделение несколько дней назад отступило от линии боевого соприкосновения. Солдат признался, что военные ВСУ крайне опасаются наступления, ведь они недостаточно обучены. По его оценке, бойцы нуждаются в дополнительных тренировках, а время для контрнаступления ещё не пришло.

Беспокойство разделяют не только военные ВСУ, но и представители стран Запада, которые вложили огромные средства в военную помощь Украине. Их опасения основаны и на данных американской разведки, согласно которым Киев может не справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для успешного контрнаступления.