В Крыму раскрыли, чем закончится попытка Киева захватить полуостров

Все попытки Киева организовать наступление на Крым получат жёсткий отпор. Такое заявление сделал глава парламента республики Владимир Константинов. Он отметил, что "сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю".

В беседе с РИА "Новости" Константинов также добавил, что украинские власти заполняют эфиры пустыми заявлениями. При этом, по его словам, расслабляться на полуострове не стоит. В Крыму понимают, с кем имеют дело, подчеркнул глава регионального парламента.

"Это не растленные типы, засевшие во властных кабинетах Киева. Это объединённый и организованный Запад. Он главное действующее лицо. А шуты и клоуны ему нужны только для того, чтобы списать на них все неудачи, если или когда всё станет плохо. А именно так и будет", — поведал Константинов.

Также он считает, что контрнаступление ВСУ начнётся в тот момент, когда киевским властям поступит приказ от "западных кураторов".