КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 14:46

"Всё готово": На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления

Глава МО Украины Резник: ВСУ выходят на финишную прямую контрнаступления

Вооружённые силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников в эфире местного 24-го канала.

"Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, всё готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда", — сказал министр.

Зеленский решил бросить ВСУ в контрнаступление без истребителей F-16

Зеленский решил бросить ВСУ в контрнаступление без истребителей F-16

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров