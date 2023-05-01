"Всё готово": На Украине заявили о финишной прямой контрнаступления
Глава МО Украины Резник: ВСУ выходят на финишную прямую контрнаступления
Вооружённые силы Украины выходят на финишную прямую в подготовке контрнаступления. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников в эфире местного 24-го канала.
"Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: "Да, всё готово". А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно, как, где и когда", — сказал министр.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинское контрнаступление может начаться в мае. По его словам, сейчас этому мешают продолжающиеся в зоне проведения СВО дожди. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ждёт контрнаступления до 15 мая. А на фронт утекли данные о дате 5 мая.
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