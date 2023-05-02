Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления Украины

В ближайшие недели украинская армия начнёт контрнаступление. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.

"Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдёт", — сказал Блинкен.