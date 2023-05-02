Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления Украины
Блинкен сообщил, что Украина начнёт контрнаступление в ближайшие недели
В ближайшие недели украинская армия начнёт контрнаступление. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.
"Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдёт", — сказал Блинкен.
Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление. Дипломат сообщил, что украинская армия не начинает его, потому что ей мешает плохая погода.
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