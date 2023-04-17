В слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ

США и их союзники готовят Украину к весеннему контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утёкшие в сеть секретные документы Пентагона.

Как отмечает Newsweek, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой украинской армии к контрнаступлению. При этом утверждается, что американская разведка внимательно следит за ситуацией вокруг Артёмовска, взятие которого Россией станет "психологическим ударом" для Киева и его союзников.