В слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ
Newsweek: В секретных файлах США контрнаступление Киева назначено на 30 апреля
США и их союзники готовят Украину к весеннему контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утёкшие в сеть секретные документы Пентагона.
"Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", — сообщает издание.
Как отмечает Newsweek, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой украинской армии к контрнаступлению. При этом утверждается, что американская разведка внимательно следит за ситуацией вокруг Артёмовска, взятие которого Россией станет "психологическим ударом" для Киева и его союзников.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов. Кроме того, по данным издания, ситуация для Украины осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона, где есть сведения о состоянии ВСУ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом.
Getty Images / Chris McGrath