ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 10:41
13148

В слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ

Newsweek: В секретных файлах США контрнаступление Киева назначено на 30 апреля

США и их союзники готовят Украину к весеннему контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утёкшие в сеть секретные документы Пентагона.

"Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", — сообщает издание.

В Британии предрекли провал контрнаступления ВСУ по двум причинам
В Британии предрекли провал контрнаступления ВСУ по двум причинам

Как отмечает Newsweek, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой украинской армии к контрнаступлению. При этом утверждается, что американская разведка внимательно следит за ситуацией вокруг Артёмовска, взятие которого Россией станет "психологическим ударом" для Киева и его союзников.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Киев перенёс контрнаступление из-за погоды и нехватки боеприпасов. Кроме того, по данным издания, ситуация для Украины осложняется из-за утечки в Сеть секретных данных Пентагона, где есть сведения о состоянии ВСУ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом.

BannerImage

Getty Images / Chris McGrath

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar