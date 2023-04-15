В действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции
СМИ увидели секретное послание Зеленскому в утечке документов Пентагона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка
Масштабная утечка секретных документов Пентагона является попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, утверждают обозреватели иранской газеты Akharin khabar.
"Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом", — пишут авторы.
Согласно оценке иранских аналитиков, Киеву таким образом указывают на необходимость отказаться от противостояния и пойти на переговоры. По их мнению, сделать это нужно, пока у Украины ещё есть шанс на диалог, а не на срочную капитуляцию.
Как уже писал Лайф, Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки мог стать член ВВС Нацгвардии США 21-летний лётчик Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.