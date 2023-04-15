КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 16:14

В действиях Пентагона увидели секретное послание Зеленскому о капитуляции

СМИ увидели секретное послание Зеленскому в утечке документов Пентагона

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины / Миколи Лазаренка

Масштабная утечка секретных документов Пентагона является попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, утверждают обозреватели иранской газеты Akharin khabar.

"Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом", — пишут авторы.

Согласно оценке иранских аналитиков, Киеву таким образом указывают на необходимость отказаться от противостояния и пойти на переговоры. По их мнению, сделать это нужно, пока у Украины ещё есть шанс на диалог, а не на срочную капитуляцию.

Белый дом поймали на лжи о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона

Белый дом поймали на лжи о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона

Как уже писал Лайф, Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В материалах говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки мог стать член ВВС Нацгвардии США 21-летний лётчик Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.

Андрей Бражников
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