Белый дом поймали на лжи о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона
Экс-разведчик США усомнился в версии Вашингтона по утечке данных об Украине
Сотрудники FBI задержали подозреваемого в нашумевшей в последние дни утечке документов Пентагона — 21-летнего Джека Тейшейру. Фото © T.me / Байбайден
Экс-разведчик американской армии Тони Шаффер усомнился в обвинениях Вашингтона против 21-летнего лётчика Джека Тейшейры, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. По его мнению, у рядового ВВС США 1-го класса просто не могло быть доступа к этим данным.
"Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень ещё не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI", — заявил бывший разведчик ВС США в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он рассказал, что в 20 лет был лейтенантом и лишь после специальных курсов получил секретный допуск, причём только обычный, поэтому в этой истории явно что-то не так.
"И я был офицером разведки, то есть оперативником, преследующим террористов. Так что я точно знаю, что что-то не так с тем, что у этого парня был совершенно секретный допуск", — отметил Шаффер, добавив, что у Тейшейры был полный набор допусков "уровня гамма".
Как уже писал Лайф, Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В материалах якобы говорится о состоянии и подготовке бригад ВСУ, а также обозначены планы США и НАТО по укреплению армии Незалежной. Источником утечки мог стать член ВВС Нацгвардии США — 21-летний лётчик Джек Тейшейра. 13 апреля его задержали.