Белый дом поймали на лжи о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона

Экс-разведчик американской армии Тони Шаффер усомнился в обвинениях Вашингтона против 21-летнего лётчика Джека Тейшейры, подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. По его мнению, у рядового ВВС США 1-го класса просто не могло быть доступа к этим данным.

"Этого не может быть. Получение совершенно секретного допуска SCI занимает годы, этот парень ещё не прожил достаточно долго, чтобы получить допуск TS/SCI", — заявил бывший разведчик ВС США в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он рассказал, что в 20 лет был лейтенантом и лишь после специальных курсов получил секретный допуск, причём только обычный, поэтому в этой истории явно что-то не так.