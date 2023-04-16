В Британии предрекли провал контрнаступления ВСУ по двум причинам

Контрнаступление украинских войск — это высокорисковое дело, пишет британская деловая газета Financial Times со ссылкой на опрошенных ею экспертов.

"Для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль", — считает экс-офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл, у которого, как пишет FT, большой опыт в вопросах прорыва обороны противника.

Также, по словам специалистов, риски для Киева нарастают из-за отсутствия преимущества в воздухе. Ганнелл полагает, что авиации РФ по силам уничтожить технику ВСУ.