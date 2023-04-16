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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 14:10
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В Британии предрекли провал контрнаступления ВСУ по двум причинам

FT: ВСУ провалят контрнаступление из-за отсутствия опыта и поддержки с воздуха

Контрнаступление украинских войск — это высокорисковое дело, пишет британская деловая газета Financial Times со ссылкой на опрошенных ею экспертов.

"Для этого нужна сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Каждый должен сыграть свою роль", — считает экс-офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл, у которого, как пишет FT, большой опыт в вопросах прорыва обороны противника.

В США назвали две причины провала весеннего контрнаступления ВСУ
В США назвали две причины провала весеннего контрнаступления ВСУ

Также, по словам специалистов, риски для Киева нарастают из-за отсутствия преимущества в воздухе. Ганнелл полагает, что авиации РФ по силам уничтожить технику ВСУ.

Ранее американская газета The Washington Post узнала о переносе Киевом контрнаступления и назвала причины такого решения. Одна из них — недавняя утечка в Сеть секретных данных Пентагона, среди которых были сведения о состоянии ВСУ и их возможностях.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Никонов
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