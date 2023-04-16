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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 07:10
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В США назвали две причины провала весеннего контрнаступления ВСУ

WP: США не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за недостаточной подготовки

Американские чиновники не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружений и недостаточной подготовки. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в газете The Washington Post.

"Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана", — отмечается в публикации.

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По словам Игнатиуса, чиновники в Вашингтоне по-прежнему придерживаются февральской оценки ситуации, согласно которой нехватка боеприпасов и недостаточная подготовка замедлят наступление ВСУ и усугубят их потери.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Российские вооружённые силы выстроили на полуострове хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты региона. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в Крыму уверены, что катастрофы не будет, отметил он.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Никонов
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