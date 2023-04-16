В США назвали две причины провала весеннего контрнаступления ВСУ

Американские чиновники не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружений и недостаточной подготовки. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в газете The Washington Post.

"Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана", — отмечается в публикации.

По словам Игнатиуса, чиновники в Вашингтоне по-прежнему придерживаются февральской оценки ситуации, согласно которой нехватка боеприпасов и недостаточная подготовка замедлят наступление ВСУ и усугубят их потери.