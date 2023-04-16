В США назвали две причины провала весеннего контрнаступления ВСУ
WP: США не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за недостаточной подготовки
Американские чиновники не верят в успех контрнаступления ВСУ из-за нехватки вооружений и недостаточной подготовки. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в газете The Washington Post.
"Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана", — отмечается в публикации.
По словам Игнатиуса, чиновники в Вашингтоне по-прежнему придерживаются февральской оценки ситуации, согласно которой нехватка боеприпасов и недостаточная подготовка замедлят наступление ВСУ и усугубят их потери.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что Российские вооружённые силы выстроили на полуострове хорошо эшелонированную оборону и продолжают обеспечиваться всем необходимым для защиты региона. Войска готовы к украинскому контрнаступлению, поэтому в Крыму уверены, что катастрофы не будет, отметил он.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency