Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку Киеву оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал снять все ограничения и "красные линии" на поставку Киеву оружия. Об сообщает его пресс-служба.

"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", — говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами кабмина ФРГ.