Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку Киеву оружия
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал снять все ограничения и "красные линии" на поставку Киеву оружия. Об сообщает его пресс-служба.
"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", — говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами кабмина ФРГ.
Согласно информаци пресс-службы украинского президента, на встрече со стороны Берлина присутствовали канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек, глава МИД Анналена Бербок, глава Минобороны Борис Писториус, глава Минфина Кристиан Линднер и глава МВД Нэнси Фезер.
Ранее Лайф писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Он кроме Шольца также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
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