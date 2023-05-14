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14 мая, 15:34

Зеленский потребовал снять все ограничения на поставку Киеву оружия

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал снять все ограничения и "красные линии" на поставку Киеву оружия. Об сообщает его пресс-служба.

"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", — говорится в сообщении по итогам переговоров Зеленского с членами кабмина ФРГ.

Согласно информаци пресс-службы украинского президента, на встрече со стороны Берлина присутствовали канцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек, глава МИД Анналена Бербок, глава Минобороны Борис Писториус, глава Минфина Кристиан Линднер и глава МВД Нэнси Фезер.

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Ранее Лайф писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Он кроме Шольца также встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.


Обложка ©

Getty Images / dpa picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert

Наталья Исакова
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