Шольц рассказал, на какой помощи Украине сосредоточится Германия

Власти Германии оказывают поддержку Украине для обороны территории страны. Именно на этом виде помощи Берлин концентрирует свои усилия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Журналисты спрашивали политика, готов ли Берлин передать Киеву новые вооружения, в частности истребители.

Шольц после переговоров в немецкой столице с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил, что Германия уже передала киевским властям в том числе средства ПВО и артиллерию.

"Это то, на чём мы, немцы, сейчас сконцентрированы. Мы до сих пор поставляли оружие, которое позволяет Украине оборонять свою территорию", — подчеркнул канцлер ФРГ.