Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

В этом году в разрушенном в результате боевых действий Мариуполе планируют отремонтировать все дома и другие инфраструктурные объекты. Об этом на Параде Победы на Красной площади в Москве заявил Лайфу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин — о ремонте объектов в Мариуполе. Видео © LIFE

"Я думаю, что к сентябрю мы ещё дополнительно в Мариуполе трамваи запустим. Вообще, в этом году мы планируем в Мариуполе отремонтировать все 1839 объектов к зиме", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что также планируется ремонт 70 километров автомобильных дорог и восьми мостов.