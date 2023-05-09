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Опубликовано 9 мая 2023, 08:26
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Хуснуллин пообещал восстановить разрушенный Мариуполь до конца года

Хуснуллин: В этом году в Мариуполе запланирован ремонт всех 1839 объектов

В этом году в разрушенном в результате боевых действий Мариуполе планируют отремонтировать все дома и другие инфраструктурные объекты. Об этом на Параде Победы на Красной площади в Москве заявил Лайфу вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин — о ремонте объектов в Мариуполе. Видео © LIFE

"Я думаю, что к сентябрю мы ещё дополнительно в Мариуполе трамваи запустим. Вообще, в этом году мы планируем в Мариуполе отремонтировать все 1839 объектов к зиме", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что также планируется ремонт 70 километров автомобильных дорог и восьми мостов.

В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР
В Мариуполе загрузили первое судно зерном из ДНР

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе. Он подключился по видеосвязи из Санкт-Петербурга.

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Илья Суриков
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