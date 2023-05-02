Путин принял участие в церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе

Россия продолжит прилагать усилия для развития транспорта в Мариуполе (ДНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска первого трамвайного маршрута в городе. Он подключился по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Видео опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Кремля.

Путин заверил, что в Мариуполе продолжит развиваться транспорт. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Российский лидер отметил, что сегодня, 2 мая, вводится в строй свыше десяти километров путей городского транспорта. Речь идёт о движении трамваев по маршруту № 10 "Горбольница № 2 – Энергоучасток", соединяющему Жовтневый (Октябрьский) и Ильичёвский районы. Восстановлением сети и вагонов занимались специалисты депо № 3, а с расходными материалами помог Санкт-Петербург. На данный момент отремонтированы 11 трамваев, 10 из которых выйдут на маршрут. Путин подчеркнул, что это лишь начало большой работы.

"Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города в целом, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта. А здесь есть над чем поработать, это точно. В целом создавать современную систему пассажирских перевозок", — заметил глава государства.