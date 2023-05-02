Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России

Власти России будут делать всё, чтобы в новых регионах страны жизнь возвращалась в нормальное русло. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР).

"Строятся и ремонтируются дороги, жильё, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживаются промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и посёлках этих регионов возвращалась в нормальное русло", — сказал глава государства.

Он добавил, что восстановление новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — уже идёт, причём в высоком темпе, однако сделать ещё нужно много. Президент РФ поблагодарил те субъекты России, которые помогают новым регионам.