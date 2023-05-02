Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России
Путин: Будем добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло
Власти России будут делать всё, чтобы в новых регионах страны жизнь возвращалась в нормальное русло. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в запуске трамвая в Мариуполе (ДНР).
"Строятся и ремонтируются дороги, жильё, объекты образования, здравоохранения и энергетики. Налаживаются промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться того, чтобы жизнь в городах и посёлках этих регионов возвращалась в нормальное русло", — сказал глава государства.
Он добавил, что восстановление новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — уже идёт, причём в высоком темпе, однако сделать ещё нужно много. Президент РФ поблагодарил те субъекты России, которые помогают новым регионам.
"И конечно, благодарю за напряжённый труд строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах. Знаю, что они ведутся в высоком темпе и уже есть зримые результаты", — сказал Путин.
Ранее Путин, делясь впечатлениями от поездки в ЛНР и Херсонскую область, обратил внимание на обилие в новых регионах "стареньких авто", говорящих о скромных доходах их обладателей. По словам президента, новым субъектам нужна поддержка федерального центра, так как проблемы на этих территориях копились десятилетиями, а в связи с "событиями последних восьми лет" ещё больше усугубились.
kremlin.ru