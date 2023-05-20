Армия России уничтожила до 210 военных и два склада боеприпасов ВСУ под Донецком
Вооружённые силы России ликвидировали два склада украинских войск в районе города Авдеевка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
На складах были боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение 110-й механизированной бригады ВСУ. Также подразделения Южной группировки войск РФ уничтожили до 210 украинских силовиков, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20, доложил военный.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе прогремело несколько взрывов в районе старого аэропорта. Как позднее сообщил СЦКК ДНР, ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты. На следующий день обстрел повторился.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ