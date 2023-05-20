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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 09:29
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Армия России уничтожила до 210 военных и два склада боеприпасов ВСУ под Донецком

Вооружённые силы России ликвидировали два склада украинских войск в районе города Авдеевка в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

На складах были боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение 110-й механизированной бригады ВСУ. Также подразделения Южной группировки войск РФ уничтожили до 210 украинских силовиков, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20, доложил военный.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе прогремело несколько взрывов в районе старого аэропорта. Как позднее сообщил СЦКК ДНР, ВСУ выпустили четыре дальнобойные ракеты. На следующий день обстрел повторился.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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