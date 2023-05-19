Россия нанесла удар по ВСУ высокоточным оружием морского базирования

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Все назначенные объекты, по данным военного ведомства, были успешно поражены. Противник значительно утратил каналы снабжения, подготовки и формирования резервов для выполнения задач в районах боевых действий.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", — проинформировал Конашенков.