Россия нанесла удар по ВСУ высокоточным оружием морского базирования
Конашенков рассказал о ночном ударе по пунктам дислокации и подготовки ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты, по данным военного ведомства, были успешно поражены. Противник значительно утратил каналы снабжения, подготовки и формирования резервов для выполнения задач в районах боевых действий.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства", — проинформировал Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток" на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба, которые доложили ему о текущей обстановке, выполнении боевых задач и характере действий противника.
ТАСС / Лев Федосеев