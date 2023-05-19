На Украине предположили, что страну ждёт "ужасное лето"
Посол Украины Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление
Украине предстоит заплатить крайне высокую цену за грядущее контрнаступление ВСУ. Такое мнение высказал посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, отметив, что на Киев оказывается политическое давление.
В интервью телеканалу ITV дипломат рассказал, что западные партнёры требуют от украинских властей активных действий, завышая свои ожидания. Пристайко заметил, что в Киеве понимают, что может наступить момент, когда у Незалежной не будет такой большой поддержки со стороны Запада. Также украинский дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого контрнаступления могут оказаться слишком высокими.
"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и ужасная цена", — подчеркнул Пристайко.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление. Дипломат сообщил, что армия Незалежной не начинает его из-за плохой погоды.
t.me / V_Zelenskiy_official