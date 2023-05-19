На Украине предположили, что страну ждёт "ужасное лето"

В интервью телеканалу ITV дипломат рассказал, что западные партнёры требуют от украинских властей активных действий, завышая свои ожидания. Пристайко заметил, что в Киеве понимают, что может наступить момент, когда у Незалежной не будет такой большой поддержки со стороны Запада. Также украинский дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого контрнаступления могут оказаться слишком высокими.