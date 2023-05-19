ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 06:31
8093

На Украине предположили, что страну ждёт "ужасное лето"

Посол Украины Пристайко: Киев может заплатить ужасную цену за контрнаступление

Украине предстоит заплатить крайне высокую цену за грядущее контрнаступление ВСУ. Такое мнение высказал посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, отметив, что на Киев оказывается политическое давление.

В интервью телеканалу ITV дипломат рассказал, что западные партнёры требуют от украинских властей активных действий, завышая свои ожидания. Пристайко заметил, что в Киеве понимают, что может наступить момент, когда у Незалежной не будет такой большой поддержки со стороны Запада. Также украинский дипломат заявил, что потери Украины из-за ожидаемого контрнаступления могут оказаться слишком высокими.

Посол Украины назвал потери ВСУ ужасными
Посол Украины назвал потери ВСУ ужасными

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и ужасная цена", — подчеркнул Пристайко.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскрыл, что мешает ВСУ начать контрнаступление. Дипломат сообщил, что армия Незалежной не начинает его из-за плохой погоды.

Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО
Украинский посол Пристайко признал, что Россия добилась серьёзных успехов в СВО
BannerImage

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar