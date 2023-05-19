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Регион
Опубликовано 19 мая 2023, 08:57
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Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток"

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на Запорожском направлении передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток". Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в пятницу. Глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба, которые доложили ему о текущей обстановке, выполнении боевых задач и характере действий противника.

В ходе работы в зоне проведения СВО Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"В штабе группировки войск министр провёл совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки", — добавили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, как Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области. Он посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выпускают в том числе боеприпасы для артиллерии и авиации. А в конце марта министр лично проверил качество производства снарядов в Челябинской и Кировской областях. Он проинспектировал работу автоматизированных линий производства снарядов и ракет, а также систему контроля качества продукции.

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