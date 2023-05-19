Шойгу посетил передовой пункт управления группировки "Восток"

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал на Запорожском направлении передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток". Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве в пятницу. Глава Минобороны заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба, которые доложили ему о текущей обстановке, выполнении боевых задач и характере действий противника.

В ходе работы в зоне проведения СВО Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

"В штабе группировки войск министр провёл совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки", — добавили в ведомстве.