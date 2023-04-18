КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 10:18

Журналистам раскрыли, как Кремль решил "не искушать врага" на фоне визита Путина в штабы СВО

Песков: Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в штабы, чтобы не искушать врага

В Кремле объяснили, почему министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, их появление втроём в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.

"Много было вопросов, почему не сопровождали Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", — отметил представитель Кремля.

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Песков одним фактом о Пасхе пресёк споры по поводу визита Путина в ЛНР и Херсонскую область

Ранее Песков сообщил Лайфу, что президент Владимир Путин посетил штабы группировки войск "Днепр" и Нацгвардии "Восток" в ЛНР в понедельник, 17 апреля. Мы также публиковали видео посещения главой государства этих штабов на Херсонском направлении и в ЛНР.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Александр Юнашев
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