Журналистам раскрыли, как Кремль решил "не искушать врага" на фоне визита Путина в штабы СВО

В Кремле объяснили, почему министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, их появление втроём в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.