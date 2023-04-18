Журналистам раскрыли, как Кремль решил "не искушать врага" на фоне визита Путина в штабы СВО
Песков: Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в штабы, чтобы не искушать врага
В Кремле объяснили, почему министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента Владимира Путина во время его поездки в ЛНР и Херсонскую область. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, их появление втроём в одной локации создало бы слишком большое искушение для противника.
"Много было вопросов, почему не сопровождали Шойгу и начальник Генштаба. Вряд ли целесообразно и Верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", — отметил представитель Кремля.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ