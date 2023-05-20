Украинские военнослужащие массово занимались мародёрством в Артёмовске (Бахмуте). Они машинами вывозили из города награбленное, а также отправляли ценные вещи по почте в другие регионы Незалежной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рассказ эвакуированной жительницы населённого пункта.

Она уточнила, что украинские военные сначала наносили удар по подъезду, снаряд падал на ступеньки. От волны двери сразу вылетали. В течение пары часов приходили солдаты и вторгались в квартиры, не стесняясь хозяев. Однажды, когда муж женщины решил подняться из подвала в своё жильё, он встретил на лестнице украинского бойца, выносившего их вещи, включая женскую одежду. На просьбу вернуть имущество военнослужащий ответил: "Покойникам это не надо!"

Жильцам удалось обнаружить место, куда бойцы складывали бытовую технику и электронику. Ноутбуки и телефоны лежали горой на полу. Как утверждается, мародёрство со стороны украинской армии в Артёмовске приобрело массовый характер. Местные жители видели, как солдаты Незалежной грузили награбленное в автомобили и вывозили из города. В почтовых отделениях соседней Константиновки были замечены украинские военные, отправлявшие ценные вещи в разные города страны.