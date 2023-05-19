Очевидцы: ВСУ выгнали жителей Артёмовска из домов и через 15 минут их подорвали

Прежде чем взорвать несколько многоэтажек в Артёмовске, военные ВСУ выгнали жителей из квартир, после чего дали им всего 15 минут чтобы отбежать подальше. Об этом рассказал один из эвакуированных горожан Александр Ступников.

"Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Мужчина уточнил, что это произошло 28 марта во время отступления украинских военных из очередного квартала на улице Першина. Ступников в этот момент вместе с соседями прятался от боёв в подвале. В этом доме жили ещё 12 человек, они перебежали в подвал по соседству. По словам мужчины, взрыв произошёл буквально через десять минут.

"Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и подъезд мой целый остался, потому что дом из двух половин был", — рассказал Ступников.

Мужчина добавил, что ВСУ в тот день взорвали ещё несколько многоэтажек. Среди них девятиэтажные дома возле пожарной части, а также здание налоговой инспекции.