Почему западные СМИ корёжит от сдачи Артёмовска Западные СМИ практически перестали верить киевским чиновникам в том, что те удерживают Бахмут/Артёмовск, предрекая считаные часы и сутки для разгрома ВСУ на этом участке. 64816 64816 Боец ЧВК "Вагнер" у домов, разрушенных в результате обстрела в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Что происходит в Бахмуте

Российским штурмовикам осталось взять последний укрепрайон Артёмовска. Бой идёт за "Домино", сообщают военкоры, оформляя кадрами ударов с дронов продвижение отрядов. Работают артиллерия и авиация. Военные продолжают уверенно дожимать украинских боевиков. Западная пресса уже рапортует о победе российских сил в Бахмуте.

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— Бахмут теперь на 99% в руках русских! — сообщает немецкая газета Bild. По словам журналистов, войска РФ возьмут город через несколько дней или даже часов.

По информации издания, Киев владеет менее чем 1% площади города — только одной стороной самой западной улицы. Теперь задача ВСУ — задержать продвижение русских западнее Бахмута. Ни о чём другом речь уже не идёт.

Когда российские военные могут занять Бахмут

Politico со ссылкой на американских официальных лиц сообщает, что штурмовые группы россиян обладают значительными запасами боеприпасов и продолжают наступление в Артёмовске.

Не меньше внимания западная пресса уделяет инфовойне. Так, ряд изданий занимается продвижением частных разведывательных компаний, которые называют себя исследовательскими центрами.

— Украина в Бахмуте может переломить ситуацию, — утверждают в NYT. — Тогда российские военные окажутся под угрозой окружения и ловушки, что обеспечит серьёзный моральный подъём для Украины.

Издание признаёт, что Россия контролирует около 90% разрушенного города. Но украинские командиры надеются использовать полученные уроки при попытке наступления в других местах вдоль линии фронта.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в танке Т-90МС на освобождённой части города Артёмовска. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Российские военкоры прогнозируют, что штурмовики дожмут ВСУ за один-три дня. Отступать украинские военные будут, скорее всего, в Красное и Хромово. Взятие города и зачистка противника на Славянско-Краматорском направлении позволят выйти на прорыв линии украинской обороны Константиновка – Часов Яр – Рай – Александровка.

Почему ВСУ могут сдать Бахмут

— Контрнаступление Украины сбивает с толку. Это может быть планом, — торопит CNN ВСУ. Анализируя последние приготовления Киева за истекшие пять недель, журналисты делают вывод, что мир узнает о начале контрнаступления Украины только тогда, когда появятся первые ощутимые результаты.

Украинские солдаты на БМП-3. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Vincenzo Circosta

— Цель этой путаницы явно состоит в том, чтобы вывести Москву из равновесия, чтобы она не могла оценить, является ли каждое новое нападение украинских сил "этим", — пишет CNN.

Киев будет скрывать свои намерения, готовя фальстарты. А читатели американских медиа должны быть готовы к тому, что предстоит наблюдать ложные украинские атаки вдоль километровой линии боевого соприкосновения, объясняет CNN, обещая Киеву ещё больше потерь.

Напомним, 2 февраля лидер Украины Владимир Зеленский заявлял, что отступления из города никогда не будет, но уже через три недели в публичной риторике президента и его окружения появились выводы о необходимости выхода ВСУ, чтобы сохранить силы. Объяснялось это незначительностью города в обороне ВСУ. Подготовка общественного мнения к сдаче Артёмовска заняла у киевских чиновников три с половиной месяца. И если для Киева это моральное поражение, то для России — шаг к получению полного контроля над Донбассом.

Авторы Дмитрий Шестопалов