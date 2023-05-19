Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" близка к выполнению задач в Артёмовске

Продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) за 19 мая составило до 500 метров, противник контролирует 0,6 квадратных километра. Как сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, российские силы близки к выполнению задачи.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 500 метров, заняли площадь 330 тысяч квадратных метров. Под контролем врага остаётся 0,6 квадратных километра. Мы близки к выполнению задачи, бои всё ещё идут, противник подтягивает резервы", — заявил Пригожин.