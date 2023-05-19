Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" близка к выполнению задач в Артёмовске
Пригожин: ЧВК "Вагнер" близка ко взятию Артёмовска, за ВСУ осталось 0,6 кв. км
Продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) за 19 мая составило до 500 метров, противник контролирует 0,6 квадратных километра. Как сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, российские силы близки к выполнению задачи.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 500 метров, заняли площадь 330 тысяч квадратных метров. Под контролем врага остаётся 0,6 квадратных километра. Мы близки к выполнению задачи, бои всё ещё идут, противник подтягивает резервы", — заявил Пригожин.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о том, что российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд и уже заняли важные высотки в западном секторе города.
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