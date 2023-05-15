Пушилин: Российские силы заняли в Артёмовске ключевые высотки
Российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, наши бойцы заняли важные высотки в западном секторе.
На данный момент всё внимание сфокусировано на том, что происходит внутри города. По словам Пушилина, сейчас зачищается западная часть — часть высотных районов, которые ещё остаются подконтрольны украинскому режиму.
"Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определённые высотки, которые считались украинским режимом ключевыми", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ЧВК "Вагнер" отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажек, а также начали работать на флангах для пресечения попыток прорыва. Как уточнял врио главы ДНР Денис Пушилин, вагнеровцы продолжают движение вперёд, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ.
ТАСС / Валентин Спринчак