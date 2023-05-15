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15 мая, 07:29

Пушилин: Бойцы "Вагнера" доводят освобождение Артёмовска "до логического завершения"

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Бойцы российского подразделения "Вагнер" продолжают движение вперёд в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В самом Артёмовске точно абсолютно есть улучшения и вчера, и позавчера мы видели, что "Вагнера" там также продвигаются вперёд и доводят до логического завершения освобождение города Артёмовск, что для нас является сейчас важным", отметил он.

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

Накануне сообщалось, что вагнеровцы отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажек. Всего под контролем ЧВК 28 зданий. Также бойцы работают на флангах для пресечения попыток прорыва.

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VK / "ЧВК Вагнер | Сводки СВО"

Татьяна Миссуми
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