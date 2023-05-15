Пушилин: Бойцы "Вагнера" доводят освобождение Артёмовска "до логического завершения"

Бойцы российского подразделения "Вагнер" продолжают движение вперёд в Артёмовске, чтобы окончательно освободить город от присутствия ВСУ. Об этом заявил телеканалу "Россия 24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В самом Артёмовске точно абсолютно есть улучшения — и вчера, и позавчера мы видели, что "Вагнера" там также продвигаются вперёд и доводят до логического завершения освобождение города Артёмовск, что для нас является сейчас важным", — отметил он.