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Опубликовано 15 мая 2023, 05:34
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Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

РИА "Новости": ВСУ подожгли многоэтажку с людьми при отступлении в Артёмовске

ВСУ при отступлении в Артёмовске (украинское название — Бахмут) подожгли многоэтажный дом, в подвале которого в это время прятались гражданские. Об этом рассказал эвакуированный житель Олег Корнеев.

"Перед тем как (на место прибыли. — Прим. Лайфа) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли", — приводит его слова РИА "Новости".

Корнеев добавил, что украинские военные никого не выпускали: заминировали вход, а также открывали огонь по всем жителям, которые осмеливались подняться наверх.

ВСУ пожаловались на российские танки под Артёмовском
ВСУ пожаловались на российские танки под Артёмовском

Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ЧВК "Вагнер" отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажных домов. За вчерашний день они продвинулись на расстояние до 130 метров. Как сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин, штурмовые группы заняли более 90 тысяч квадратных метров.

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ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Николь Вербер
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