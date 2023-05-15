Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

ВСУ при отступлении в Артёмовске (украинское название — Бахмут) подожгли многоэтажный дом, в подвале которого в это время прятались гражданские. Об этом рассказал эвакуированный житель Олег Корнеев.

"Перед тем как (на место прибыли. — Прим. Лайфа) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли", — приводит его слова РИА "Новости".

Корнеев добавил, что украинские военные никого не выпускали: заминировали вход, а также открывали огонь по всем жителям, которые осмеливались подняться наверх.