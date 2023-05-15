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15 мая, 05:34

Житель Артёмовска рассказал, как ВСУ при отступлении подожгли многоэтажку с людьми

РИА "Новости": ВСУ подожгли многоэтажку с людьми при отступлении в Артёмовске

ВСУ при отступлении в Артёмовске (украинское название — Бахмут) подожгли многоэтажный дом, в подвале которого в это время прятались гражданские. Об этом рассказал эвакуированный житель Олег Корнеев.

"Перед тем как (на место прибыли. — Прим. Лайфа) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли", — приводит его слова РИА "Новости".

Корнеев добавил, что украинские военные никого не выпускали: заминировали вход, а также открывали огонь по всем жителям, которые осмеливались подняться наверх.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы ЧВК "Вагнер" отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажных домов. За вчерашний день они продвинулись на расстояние до 130 метров. Как сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин, штурмовые группы заняли более 90 тысяч квадратных метров.

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ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Николь Вербер
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