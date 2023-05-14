ВСУ пожаловались на российские танки под Артёмовском
NYT: Вырвавшиеся из Артёмовска бойцы ВСУ пожаловались на российские танки
Вырвавшиеся из Артёмовска (украинское название — Бахмут) солдаты ВСУ пожаловались на российские танки и постоянные артиллерийские обстрелы, сообщает газета New York Times. По словам этих военных, каждый квадратный метр их позиций фактически находится под обстрелом.
"Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту", — приводит издание слова командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ.
Военный также добавил, что бойцы ВСУ не могут противостоять российским войскам, так как им не хватает противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ.
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