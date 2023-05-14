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14 мая, 16:10
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"Снятся нам в кошмарах": ВСУ пожаловались на российские танки под Артёмовском

NYT: Вырвавшиеся из Артёмовска бойцы ВСУ пожаловались на российские танки

Вырвавшиеся из Артёмовска (украинское название — Бахмут) солдаты ВСУ пожаловались на российские танки и постоянные артиллерийские обстрелы, сообщает газета New York Times. По словам этих военных, каждый квадратный метр их позиций фактически находится под обстрелом.

"Российские танки снятся нам в кошмарах. <…> Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту", — приводит издание слова командира 24-й мотострелковой бригады ВСУ.

Военный также добавил, что бойцы ВСУ не могут противостоять российским войскам, так как им не хватает противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

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Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ВС РФ освободили ещё один квартал в северо-западной части Артёмовска. На флангах им оказывали поддержку подразделения ВДВ.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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