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Регион
Опубликовано 14 мая 2023, 19:02
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Вагнеровцы 14 мая отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажек

За 14 мая продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 130 метров в так называемом гнезде и вокруг него. Под контролем противника 1,69 кв. километра. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" заняли 91 тысячу метров", — отметил Пригожин в соообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

По его словам, за день было освобождено девять многоэтажных домов. Всего под контролем бойцов ЧВК "Вагнер" 28 зданий, а под контролем противника — 20 в "гнезде" Артёмовска, подчеркнул Пригожин. Штурмовые группы, по его словам, продолжают выполнение задач по окончательному взятию города, а также работают на флангах для пресечения попыток прорыва.

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Ранее в Минобороны заявили, что на Соледаро-Артёмовском направлении прорывов обороны не допущено. В ведомстве сообщили, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают вести бои за освобождение западной части Артёмовска.

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Никита Осипов
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