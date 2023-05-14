За 14 мая продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 130 метров в так называемом гнезде и вокруг него. Под контролем противника 1,69 кв. километра. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" заняли 91 тысячу метров", — отметил Пригожин в соообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

По его словам, за день было освобождено девять многоэтажных домов. Всего под контролем бойцов ЧВК "Вагнер" 28 зданий, а под контролем противника — 20 в "гнезде" Артёмовска, подчеркнул Пригожин. Штурмовые группы, по его словам, продолжают выполнение задач по окончательному взятию города, а также работают на флангах для пресечения попыток прорыва.