"Гнездо Бахмута": Вагнеровцы отбили в Артёмовске ещё девять многоэтажек
Пригожин: ЧВК "Вагнер" продвинулась в Артёмовске на расстояние до 130 метров
За 14 мая продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское название — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин.
"Сегодня подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись до 130 метров в так называемом гнезде и вокруг него. Под контролем противника 1,69 кв. километра. Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" заняли 91 тысячу метров", — отметил Пригожин в соообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
По его словам, за день было освобождено девять многоэтажных домов. Всего под контролем бойцов ЧВК "Вагнер" 28 зданий, а под контролем противника — 20 в "гнезде" Артёмовска, подчеркнул Пригожин. Штурмовые группы, по его словам, продолжают выполнение задач по окончательному взятию города, а также работают на флангах для пресечения попыток прорыва.
Ранее в Минобороны заявили, что на Соледаро-Артёмовском направлении прорывов обороны не допущено. В ведомстве сообщили, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают вести бои за освобождение западной части Артёмовска.