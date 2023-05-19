Частные военные компании (ЧВК) нельзя воспринимать как новую форму организации армии в России. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил известный российский военный корреспондент и писатель Александр Сладков.

Военкор Сладков рассказал, придут ли в России ЧВК на смену регулярной армии. Видео © LIFE

"Дело в том, что нельзя сравнивать великолепную, филигранно действующую, построенную, успешную, удачную, удачливую штурмовую армию. Армия, я имею в виду, как соединение армейское. То есть у нас есть объединения, соединения, части воинские. Градация. И мы не можем сравнивать с Министерством обороны, где есть три вида вооружённых сил, где есть командующий, где есть система подготовки кадров высшего офицерского состава, или генералитета, или будущих больших командующих. У нас есть военные училища, у нас есть суворовские училища, у нас есть различные курсы, центры подготовки, у нас есть воинские звания", — отметил он.

Сладков подчеркнул, что в ЧВК, в отличие от армии, нет воинских званий, а есть должности, например командир роты, отделения или бригады. Кроме того, значение в этом вопросе имеет масштаб применения.

"Вот, допустим, от Северного полюса до Северного Кавказа, от Дальнего Востока до Калининграда мы осуществляем дальние походы на кораблях вокруг земного шара. Мы патрулируем пространство в воздухе нашей дальней авиацией или стратегической авиацией, там, где мы захотим, хоть вдоль берегов Америки. Поэтому тут, конечно, масштаб другой", — подчеркнул военкор.

В то же время он отметил, что участвующая в спецоперации на Украине ЧВК "Вагнер" — это лучшая штурмовая армия в мире. Сладков добавил, что она построена по бизнес-проекту.

"Не потому, что зарабатывать деньги, а это как корпорация. И там совсем другая ответственность. У нас в вооружённых силах тяжелее это применить. У нас нормативные все вот эти позиции, схемы, форматы — они в достаточной степени консервативные, чтобы не менять их, слишком быстро повредив систему", — заключил Сладков.

Есть ли силы у украинских военных на крупномасштабное наступление по всему фронту? И на каких участках, помимо Артёмовска, ВС РФ успешно продвигаются каждый день? Эти и другие вопросы также стали темами выпуска с военкором Александром Сладковым. Полную версию смотрите по ссылке.