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Опубликовано 19 мая 2023, 11:35
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В Минобороны рассказали об обстановке в Артёмовске на 19 мая

Конашенков: Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артёмовска

Штурмовые отряды продолжают наступление на западной окраине Артёмовска (Бахмута). Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. При этом подразделения Южной группировки войск, по его словам, успешно сдерживают противника, прикрывая фланги.

Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерийским огнём Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное (ДНР).

"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач", — резюмировал Конашенков.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о том, что российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд и уже заняли важные высотки в западном секторе города.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Марина Калегина
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