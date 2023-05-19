В Минобороны рассказали об обстановке в Артёмовске на 19 мая
Конашенков: Российские штурмовые отряды ведут бои в западной части Артёмовска
Штурмовые отряды продолжают наступление на западной окраине Артёмовска (Бахмута). Такие данные озвучил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. При этом подразделения Южной группировки войск, по его словам, успешно сдерживают противника, прикрывая фланги.
Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерийским огнём Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное (ДНР).
"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач", — резюмировал Конашенков.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал о том, что российские военные в Артёмовске продолжают продвигаться вперёд и уже заняли важные высотки в западном секторе города.
ТАСС / Валентин Спринчак