Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК

Глава администрации села Гора-Подол Белгородской области сообщил телеграм-каналу SHOT о тяжёлых боях в районе Дома культуры. Населённый пункт также находится в Грайворонском районе, куда сегодня проникли украинские диверсанты.

О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Также Гладков заявлял о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей.