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22 мая, 12:15

Глава села Гора-Подол в Белгородской области заявил о боях в районе ДК

Глава администрации села Гора-Подол Белгородской области сообщил телеграм-каналу SHOT о тяжёлых боях в районе Дома культуры. Населённый пункт также находится в Грайворонском районе, куда сегодня проникли украинские диверсанты.

Танк отступил, дрон сбит: Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ несёт потери

Танк отступил, дрон сбит: Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ несёт потери

О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Также Гладков заявлял о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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