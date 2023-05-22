ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 12:01
31804

Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ несёт потери

Прорвавшаяся в Белгородскую область украинская ДРГ лишилась поддержки танка

Артиллерия и авиация ВС РФ продолжают удары по украинской ДРГ, проникнувшей на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным источника SHOT, в районе Дроновки танк ВСУ не выдержал натиска массированного огня и ретировался в сторону Украины.

Та же участь постигла несколько единиц боевой украинской техники. Согласно данным источника, в районе Козинки сбит беспилотник. По предварительным данным, там находится небольшая группа диверсантов.

Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области
Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области

Ранее сегодня сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пересекла границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. С ними вступили в бой российские военные. Как писал Лайф, и украинская, и российская стороны в ходе столкновения у границы привлекли военную технику, очевидцы сообщали о кружащих над местом беспилотниках и звуках работы ПВО.

BannerImage

Getty Images / Chris McGrath

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar