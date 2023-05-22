Артиллерия и авиация ВС РФ продолжают удары по украинской ДРГ, проникнувшей на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным источника SHOT , в районе Дроновки танк ВСУ не выдержал натиска массированного огня и ретировался в сторону Украины.

Та же участь постигла несколько единиц боевой украинской техники. Согласно данным источника, в районе Козинки сбит беспилотник. По предварительным данным, там находится небольшая группа диверсантов.

Ранее сегодня сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пересекла границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. С ними вступили в бой российские военные. Как писал Лайф, и украинская, и российская стороны в ходе столкновения у границы привлекли военную технику, очевидцы сообщали о кружащих над местом беспилотниках и звуках работы ПВО.