Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Российские силы принимают меры по её ликвидации.

"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", — написал он в телеграм-канале.