Регион

Уведомления отключены

22 мая, 11:31

Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области

Губернатор Гладков: В Грайворонский округ Белгородской области зашла ДРГ ВСУ

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Российские силы принимают меры по её ликвидации.

"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", написал он в телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке Украины

Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке Украины

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух жителей села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов.

Обложка ©

Getty Images / tomch

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров