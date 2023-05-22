Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области
Губернатор Гладков: В Грайворонский округ Белгородской области зашла ДРГ ВСУ
На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Российские силы принимают меры по её ликвидации.
"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух жителей села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов.
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