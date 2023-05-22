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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 11:31
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Украинские диверсанты зашли в Грайворонский округ Белгородской области

Губернатор Гладков: В Грайворонский округ Белгородской области зашла ДРГ ВСУ

На территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Российские силы принимают меры по её ликвидации.

"Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", написал он в телеграм-канале.

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Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух жителей села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов.

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Getty Images / tomch

Матвей Константинов
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