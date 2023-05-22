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Опубликовано 22 мая 2023, 11:19
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Женщина и мужчина тяжело ранены при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: Мужчина и женщина ранены при обстреле ВСУ села Глотово

Украинская армия обстреливала Грайворонский округ Белгородской области несколько часов, в результате чего были ранены два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", — написал он у себя в телеграме и заверил, что раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке Украины
Губернатор Белгородской области заявил о массированной информационной атаке Украины

Ранее сегодня сообщалось, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновки, завязался бой. Как писал Лайф, и украинская, и российская стороны в ходе столкновения у границы привлекли военную технику, очевидцы сообщают о кружащих над местом беспилотниках, слышны звуки работы ПВО.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Андрей Бражников
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