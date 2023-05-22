Офис Зеленского заявил об атаке на Белгородскую область ДРГ из "русских партизан"
Подоляк отрицает причастность Киева к атаке диверсантов на Белгородскую область
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "не имеет непосредственного отношения" к атаке диверсантов на Белгородскую область. Его слова приводят украинские СМИ.
"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят всё-таки из граждан России", — сказал он.
О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также предупредил о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. В Кремле считают, что цель провокации — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска.
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