Офис Зеленского заявил об атаке на Белгородскую область ДРГ из "русских партизан"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "не имеет непосредственного отношения" к атаке диверсантов на Белгородскую область. Его слова приводят украинские СМИ.

"Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят всё-таки из граждан России", — сказал он.