ГУР Минобороны Украины попыталось откреститься от атаки на Белгородскую область

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины попытались доказать свою непричастность к попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, якобы легион "Свобода России"* и РДК проводят собственную операцию в регионе.

По его заверениям, среди диверсантов нет украинцев, а "исключительно россияне". По данным источника SHOT, атака диверсантов преследовала цель всего лишь создать информационный шум. Сейчас бой продолжается. ВСУ несут потери в районе Козинки.

Ранее сообщалось, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, российские силы принимают меры по ликвидации ДРГ. Президенту РФ Владимиру Путину доложили, что ведётся работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и их уничтожению.