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23 мая, 13:52

Угрозы Путина "мочить в сортире" террористов актуальны по сей день, заявил Песков

Песков назвал актуальными старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом

Высказывания президента России Владимира Путина касаемо борьбы с терроризмом, озвученные им в далёком прошлом, сохраняют актуальность и по сей день. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Всё сказанное тогда (в конце 1990-х – начале 2000-х. — Прим. Лайфа) имеет актуальность и сейчас", — подчеркнул Песков, вспомнив о таких фразах Путина, как "мочить в сортире".

При этом, когда пресс-секретаря главы государства спросили о том, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику после прошедшей атаки на Белгородскую область, Песков заявил, что "дело не в риторике, дело в действиях".

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Главу государства тут же осведомили о происходящем. На фоне атаки в регионе был введён режим контртеррористической операции. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе отражения атаки российским силовикам удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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