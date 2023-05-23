Угрозы Путина "мочить в сортире" террористов актуальны по сей день, заявил Песков

Высказывания президента России Владимира Путина касаемо борьбы с терроризмом, озвученные им в далёком прошлом, сохраняют актуальность и по сей день. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Всё сказанное тогда (в конце 1990-х – начале 2000-х. — Прим. Лайфа) имеет актуальность и сейчас", — подчеркнул Песков, вспомнив о таких фразах Путина, как "мочить в сортире".