Угрозы Путина "мочить в сортире" террористов актуальны по сей день, заявил Песков
Песков назвал актуальными старые высказывания Путина о борьбе с терроризмом
Высказывания президента России Владимира Путина касаемо борьбы с терроризмом, озвученные им в далёком прошлом, сохраняют актуальность и по сей день. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Всё сказанное тогда (в конце 1990-х – начале 2000-х. — Прим. Лайфа) имеет актуальность и сейчас", — подчеркнул Песков, вспомнив о таких фразах Путина, как "мочить в сортире".
При этом, когда пресс-секретаря главы государства спросили о том, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику после прошедшей атаки на Белгородскую область, Песков заявил, что "дело не в риторике, дело в действиях".
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Главу государства тут же осведомили о происходящем. На фоне атаки в регионе был введён режим контртеррористической операции. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе отражения атаки российским силовикам удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.