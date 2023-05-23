Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область

Тема атаки украинских диверсантов на Белгородскую область может быть поднята на регулярном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его (вопрос об атаке диверсантов) затронут", — цитирует ТАСС Пескова.