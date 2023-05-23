Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область
Тема атаки украинских диверсантов на Белгородскую область может быть поднята на регулярном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его (вопрос об атаке диверсантов) затронут", — цитирует ТАСС Пескова.
Совещание Совбеза традиционно запланировано на пятницу.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина сразу осведомили о происходящем. В регионе был введён режим КТО. По последним данным, удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.
kremlin.ru