Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области
Кадры удара по украинским диверсантам в Белгородской области опубликовало во вторник Министерство обороны. По данным ведомства, всего было уничтожено более семидесяти членов группировки, перешедшей российскую границу 22 мая. Потери противника также составили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области © Пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, что о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. В регионе был введён режим КТО. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. СК РФ возбудил уголовные дела.
Ранее Лайф писал, что в составе ДРГ замечены бандиты из уже знакомого по вылазке в Брянскую область Русского добровольческого корпуса, возглавляемого российским скинхедом Денисом Капустиным, а также некий легион "Свобода России"*. Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область, читайте в материале Лайфа.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Пресс-служба Минобороны РФ