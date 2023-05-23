ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 11:28
206488

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Кадры удара по украинским диверсантам в Белгородской области опубликовало во вторник Министерство обороны. По данным ведомства, всего было уничтожено более семидесяти членов группировки, перешедшей российскую границу 22 мая. Потери противника также составили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области © Пресс-служба Минобороны РФ

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. В регионе был введён режим КТО. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. СК РФ возбудил уголовные дела.

Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область
Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область

Ранее Лайф писал, что в составе ДРГ замечены бандиты из уже знакомого по вылазке в Брянскую область Русского добровольческого корпуса, возглавляемого российским скинхедом Денисом Капустиным, а также некий легион "Свобода России"*. Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область, читайте в материале Лайфа.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage

Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar