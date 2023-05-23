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23 мая, 11:28

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Кадры удара по украинским диверсантам в Белгородской области опубликовало во вторник Министерство обороны. По данным ведомства, всего было уничтожено более семидесяти членов группировки, перешедшей российскую границу 22 мая. Потери противника также составили четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Видео уничтожения диверсантов в Белгородской области © Пресс-служба Минобороны РФ

"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, что о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. В регионе был введён режим КТО. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. СК РФ возбудил уголовные дела.

Нацист, ультрас и модельер: Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область

Нацист, ультрас и модельер: Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область

Ранее Лайф писал, что в составе ДРГ замечены бандиты из уже знакомого по вылазке в Брянскую область Русского добровольческого корпуса, возглавляемого российским скинхедом Денисом Капустиным, а также некий легион "Свобода России"*. Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область, читайте в материале Лайфа.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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