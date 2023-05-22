Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область Российские силовики успешно добивают диверсионную группу с Украины, которая напала на Белгородскую область. Костяком ДРГ являются неонацисты из "Русского добровольческого корпуса". Чем известны эта группировка и их главарь? 49166 49166 "Русский добровольческий корпус". Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / NurPhoto / Corbis, © Shutterstock

Что произошло в Белгородской области

Украинские ДРГ в очередной раз попытались вторгнуться на территорию России. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на этот раз в Грайворонский район Белгородской области зашло не менее 80 человек при поддержке двух танков и двух БТР. Бои с диверсантами развернулись в районе белгородского приграничного села Козинка.

Местное отделение МВД ввело план "Эдельвейс" — он предполагает сбор всего личного состава для пресечения преступлений террористического характера.

Губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщил СМИ, что в ходе боестолкновений в самом Грайвороне пострадало три человека: двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, все они в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице. В соседнем селе Глотове минно-взрывные ранения получили два человека: женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести. В селе Замостье один из украинских снарядов поджёг детский сад, там в руку ранило женщину — ей помощь оказали на месте.

Также подтвердилось попадание в здание местной администрации и в три частных дома. В результате этого с ранением голени госпитализированы замглавы Грайворонского района Анатолий Бляшенко и один сотрудник МЧС. Последний от госпитализации отказался.

Бои развернулись в районе приграничного российского села Козинка. Фото © T.me / SHOT

Как украинские спецслужбы пытались посеять панику

Вылазка сопровождалась массированной пиар-поддержкой украинских СМИ: на всех местных медиаплощадках распространялась информация, что, дескать, это спецоперация Украины для создания "полосы безопасности" в целях защиты украинских граждан. Местные источники договорились даже до "освобождения" села Гора-Подол от "российских оккупантов".

Кроме этого, украинское пропагандистское спецподразделение ЦИПсО безуспешно пыталось посеять панику среди белгородских жителей: хакеры взламывали местные радиостанции, с помощью которых кошмарили местных жителей и призывали их эвакуироваться. С той же целью на номера мобильных телефонов от украинских злоумышленников поступали фейковые звонки.

Местные жители слушают взломанные радиостанции. Видео © T.me / SHOT

Власти ввели на территории Белгородской области режим КТО (контртеррористической операции). Часть жителей района эвакуировали подальше от стрельбы, на место прибыло подкрепление, наши военные сумели рассеять группу боевиков: часть из них выдавили на Украину, а не успевших сбежать успешно добивают — всего к вечеру понедельника уничтожили 39 украинских головорезов, нескольких взяли в плен.

Украинские диверсанты захватили у местных жителей автомобиль Geely и на нём сбежали с места столкновения. Сейчас машину ищут. Видео © T.me / SHOT

Кто был в составе украинской ДРГ

Накануне российские военные полностью освободили Артёмовск, город-крепость, как его называли в окружении президента Зеленского, ради удержания которого украинское военное руководство положило тысячи жизней своих солдат. Именно с этим связывают попытку украинских ДРГ прорваться на территорию России.

— Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В районе отчётливо слышна стрельба. Видео © T.me / SHOT

В составе ДРГ замечены бандиты из уже знакомого по вылазке в Брянскую область "Русского добровольческого корпуса", возглавляемого российским скинхедом Денисом Капустиным, а также некий легион "Свобода России"*, который якобы курирует беглый депутат Госдумы Илья Пономарёв**.

Что известно о "Русском добровольческом корпусе"

О существовании некоего "Русского добровольческого корпуса" россияне узнали после его атаки на Брянскую область. В начале марта собранный из русских нацистов и предателей отряд устроил стрельбу в селе Любечане Климовского района. Бандиты обстреляли автомобиль с местными жителями, убив двоих и ранив нескольких человек, включая десятилетнего мальчика.

Денис Капустин (справа) — командир РДК. Фото © Соцсети

Сразу после этого на Украине случился информационный хайп вокруг российских предателей. Их приглашали на интервью, снимали о них документальные фильмы. Боевики РДК не вылезали из фотостудий, где позировали в гламурных милитари-сессиях для украинской пропаганды.

На волне информационного хайпа РДК сначала взял на себя ответственность за убийство журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, совершённое прошлым летом, а позже сознался в неудачном покушении на российского миллиардера Константина Малофеева, поддерживающего СВО.

Кто такой лидер РДК Капустин и как он зарабатывает деньги

Вместе со всеми этими событиями ожили и информационные ресурсы лидера РДК Дениса Капустина. Его телеграм-каналы, ориентированные на западную аудиторию и ведущиеся на английском языке, запестрели помпезными лозунгами о превосходстве белой расы и тяжёлой борьбе боевиков РДК за её чистоту.

"Русский добровольческий корпус" очень любит фотографироваться. Количество подобных фотографий на просторах украинских соцсетей и телеграм-каналов исчисляется сотнями. Фото © Соцсети

Впрочем, большинство таких заявлений обычно подкреплялось рекламой нацистской модной одежды от собственного бренда Капустина, что наводит на мысли о том, что вся боевая деятельность российских предателей может быть лишь ширмой для зарабатывания денег.

Российский неонацист, по собственным словам, все нулевые проживал в Европе, в частности в Германии, где вращался сначала в кругах футбольных фанатов, а позже и среди неонацистов. Вернувшись в Россию, быстро сошёлся с московскими футбольными ультрас и ультраправыми активистами.

Вскоре открыл свой бизнес: сначала возил из Европы одежду, которую принято носить в среде скинхедов и ультраправых, а позже завёл собственную марку. Дело пошло настолько хорошо, что нацист на собственные деньги стал проводить турниры по единоборствам под вывеской "Дух воина". Подобные мероприятия проходили в России, на Украине и в Белоруссии. В дальнем зарубежье — в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах. На данных площадках Капустин собирал неонацистов и обзаводился новыми связями в этой среде.

Кроме громких лозунгов Капустин регулярно публикует ассортимент своих интернет-магазинов. Фото © Соцсети

Буквально за несколько дней до атаки на Белгородскую область своим читателям Капустин сообщил, что сейчас "очень занят мужскими делами — ведением войны и убийством врагов", и пообещал, что шмотки из его новой коллекции вскоре обязательно появятся в продаже.

Чем известен Денис Капустин европейским и украинским силовикам

В Европе Капустина подозревают в организации во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году знаменитой массовой драки между российскими и британскими фанатами в Марселе. Этим же эпизодом заинтересовались и в российском МВД. Что, возможно, и сподвигло нациста собрать пожитки и в 2017 году укатить на уже совсем не чужую ему Украину.

В 2014 году Капустин активно поддержал переворот на Майдане: помогал деньгами и связями зарождавшимся в Незалежной "Азову"*, "Карпатской Сечи"* и "Национальному корпусу"*, популяризировал ультраправые идеи, привозил из Европы в страну новых "побратимов" для участия в событиях в Донбассе.

На турнирах, организуемых Капустиным в нулевых, собирались многие известные российские нацисты. Например, покойный Максим Марцинкевич (Тесак). Фото © Соцсети

А после переезда в Незалежную почти сразу стал отмечаться в криминальных хрониках украинских правоохранителей. Например, в 2018 году за торговлю наркотиками его задержала СБУ, однако уголовное дело так и не было возбуждено. В 2021 году Капустин участвовал в нападении неонацистов на участников гей-парада в Киеве, был схвачен полицией, но каким-то образом сумел убежать.

После начала СВО активно добивался правового статуса для только что созданной организации "Русский добровольческий корпус". Сделать это удалось после личной встречи Капустина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Террористов из РДК официально оформили как участников ВСУ и отправили на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Внесён в список иноагентов.

Какая цель была у украинских неонацистов в Белгородской области? 0 Убить мирных граждан, чтобы отомстить за Бахмут Напугать население и посеять панику Провести показательную операцию, чтобы отработать деньги западных кураторов

Авторы Евгений Кузнецов